Региональные операторы будут заниматься централизованной закупкой напрямую у производителей стройматериалов, оборудования и других товаров для капитального ремонта жилых домов. Такой законопроект внесли в нижнюю палату депутаты комитета ГД по строительству и ЖКХ в конце прошлого года. Документ поддержало правительство, следует из проекта заключения кабмина (есть у «Известий»).
Также кабмин предложил установить общий порядок вступления законопроекта в силу, а не с 1 марта 2023 года, как предлагает документ, из-за отсутствия обоснования именно этой даты.
Сегодня закупками занимаются подрядчики, выполняющие ремонт, а также различные посредники.
Законопроект дает право региональным фондам капитального ремонта закупать стройматериалы централизованно, в первую очередь у отечественных производителей, подчеркнул парламентарий.
В среднем из-за посредников материалы обходятся дороже на 10–20%, сказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук. Их закупка у производителей позволит сократить сроки на подготовку к ремонту, ускорить проведение работ, удешевив себестоимость, отметил он. По оценкам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, это позволит снизить стоимость материалов на 50%, а оборудования — минимум на 20%.
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Всё, подряд: от закупок для капремонта домов отлучат посредников
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