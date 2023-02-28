От закупок для капремонта домов отлучат посредников

Региональные операторы будут заниматься централизованной закупкой напрямую у производителей стройматериалов, оборудования и других товаров для капитального ремонта жилых домов. Такой законопроект внесли в нижнюю палату депутаты комитета ГД по строительству и ЖКХ в конце прошлого года. Документ поддержало правительство, следует из проекта заключения кабмина (есть у «Известий»).

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, позволит повысить эффективность использования средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в качестве взносов на капитальный ремонт», — говорится в документе.

Также кабмин предложил установить общий порядок вступления законопроекта в силу, а не с 1 марта 2023 года, как предлагает документ, из-за отсутствия обоснования именно этой даты.

Сегодня закупками занимаются подрядчики, выполняющие ремонт, а также различные посредники.

«Мы наблюдаем по некоторым объектам, подрядчикам и регионам нездоровые тенденции некачественного выполнения работ. Это фиксируется после проведения проверок контрольными органами. Одно из главных нарушений — несоответствие примененных материалов изначально заявленным параметрам качества, в том числе это связано с санкциями», — сказал председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Законопроект дает право региональным фондам капитального ремонта закупать стройматериалы централизованно, в первую очередь у отечественных производителей, подчеркнул парламентарий.

В среднем из-за посредников материалы обходятся дороже на 10–20%, сказал эксперт Народного фронта Павел Склянчук. Их закупка у производителей позволит сократить сроки на подготовку к ремонту, ускорить проведение работ, удешевив себестоимость, отметил он. По оценкам директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, это позволит снизить стоимость материалов на 50%, а оборудования — минимум на 20%.

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