От ВМФ до Википедии: какие события в России и в мире произошли 15 января

Что объединяет создание Главного штаба ВМФ СССР, подписание Ям-Запольского мирного договора и запуск Википедии? Ответ — 15 января. 7info рассказывает о событиях, которые произошли в этот день в стране и в мире.

День Главного штаба Военно-Морского Флота

Профессиональный праздник был учрежден приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом в июле 1996 года. 15 января 1938 года Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР утвердили «Положение о народном комиссариате Военно-морского флота», в рамках которого был создан Главный морской штаб.

В 1992 году в Москве был принят устав Федерации авиационного спорта России (ФАС)

Основными целями этой общественной организации являются содействие развитию массового авиационного спорта и высших достижений в стране, а также привлечение молодежи к занятиям авиационными видами спорта. В состав ФАС России входят более 1200 спортсменов, и организация осуществляет свою деятельность в большинстве субъектов России.

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В 1939 году в СССР были введены трудовые книжки

Для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений единого образца ввели трудовые книжки. Постановление о введении этих документов было принято Советом народных комиссаров СССР в декабре 1938 года. Каждый трудящийся мог решать нужен ли ему этот документ или нет. Однако отсутствие трудовой книжки лишало его права на получение продуктовых карточек и некоторых льгот. За потерю трудовой книжки был установлен штраф в размере 25 рублей.

Ям-Запольский мирный договор

В 1582 году был подписан мирный договор между Россией и Речью Посполитой в деревне Киверова Гора, расположенной в 15 верстах от Яма Запольского, недалеко от Пскова. Этот документ, наряду с другими дипломатическими актами, завершал Ливонскую войну 1558-1583 годов и устанавливал перемирие на 10 лет. Польша возвращала России захваченные земли и крепости, за исключением Велижа, а Россия отказывалась от всех своих завоеваний в Ливонии.

Открытие сайта «Википедия»

В 2001 году была запущена универсальная интернет-энциклопедия Википедия, созданная Ларри Сэнгером и Джимми Уэйлсом. Задумка выполняла роль дополнения к свободной энциклопедии Нупедия, статьи для которой писали эксперты. Благодаря уникальной возможности для любого желающего создавать или редактировать статьи, Википедия быстро стала более популярной, чем Нупедия, и превратилась в крупный международный проект. В настоящее время Википедия содержит более 24 миллионов статей, написанных десятками миллионов участников, и является одним из самых посещаемых сайтов в мире.

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Открытие Британского музея

Британский музей был основан в 1753 году на основе коллекции известного врача и натуралиста Хэнса Слоуна, который завещал её королю Георгу II за выплату наследникам 20 тысяч фунтов стерлингов. Дар был принят, и в июне 1753 года парламентом был основан Британский музей. Первоначально он размещался в Монтегю-хаусе в районе Блумсбери и открыл свои двери для первых посетителей 15 января 1759 года. Позднее для него было построено новое здание по проекту архитектора Роберта Смёрка на улице Грейт Рассел стрит.

Сегодня Британский музей является одним из крупнейших историко-археологических музеев мира, где хранятся произведения искусства Древнего Египта, Античных Греции и Рима, а также изделия средневековых мастеров Европы и Азии. Коллекции монет, медалей, рисунков и этнографические экспонаты. Музейные коллекции занимают 94 галереи общей протяженностью свыше 4 километров.

С момента открытия музей работает бесплатно и ежегодно привлекает около 6 миллионов посетителей.