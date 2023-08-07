Заключённый за изнасилование рецидивист объявил голодовку в Сургуте, сообщает телеграм-канал Shot.

Мужчина требует поставить в камеру акустическую систему для прослушивания музыки.

По данным источника, 23-летний Амирхон получил 10,5 лет колонии за изнасилование и мошенничество в 2022 году. Во время отсидки вскрылся новый эпизод, связанный с изнасилованием несовершеннолетнего с заражением ВИЧ-инфекцией.

С мужчиной начали проводить следственные действия, в изоляторе заключённый потребовал музыку в камеру, встречу с прокурором. Запросы сотрудники изолятора отклонили, заключённый объявил голодовку.