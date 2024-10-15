Осуждённый в рязанской колонии подозревается в демонстрации экстремистской символики

Осужденный, отбывающий наказание, подозревается в публичной демонстрации символики экстремистской организации, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Скопинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Московской области, который отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона. Он обвиняется в публичной демонстрации символики экстремистской организации, совершённой после того, как уже был привлечён к административной ответственности за аналогичное правонарушение (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, ст. 20.3 КоАП РФ).

По данным следствия, осуждённый, являясь сторонником экстремистской идеологии, нанес на область ключиц татуировку с символикой запрещённого в России движения. Находясь в исправительном учреждении, он демонстрировал эту символику другим заключённым, несмотря на ранее наложенное административное наказание за подобное правонарушение.

Оперативное сопровождение расследования обеспечивают сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств.