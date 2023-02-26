Воскресенье, 26 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Осуждённые заключили брак в исправительном центре в Рязанской области

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Фото пресс-службы УФСИН по Рязанской области

В исправительном центре №1 УФСИН по Рязанской области поженились осуждённые, отбывавшие наказание. Брак зарегистрировали в Скопинском территориальном отделении ЗАГС.

Анатолий и Татьяна трудоустроены на крупных предприятиях Скопина. Они познакомились в исправительном учреждении, через несколько месяцев Анатолий сделал Татьяне предложение. Руководство исправительного центра пошло навстречу и помогло организовать торжество.

В торжественной обстановке жених и невеста обменялись обручальными кольцами и приняли поздравления гостей.

Пока молодожёны находятся в исправительном центре, им придётся жить в разных общежитиях. При этом Татьяна освободится почти на год раньше Анатолия.

Осуждённые заключили брак в исправительном центре в Рязанской области

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