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Вторник, 20 апреля, 2021
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Осужденный за секс с ребенком ульяновец решил не приезжать в колонию

Никита Брыкин
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Управление ФСИН России по Ульяновской области призывает помочь в розыске 25-летнего Александра Клочкова, который уклоняется от отбывания наказания за половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, пишет портал «Ульяновск онлайн».

Сообщается, что злоумышленника осудили еще 10 апреля 2018 года. Его приговорили к одному году и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Мужчина должен прибыть туда за счет государства самостоятельно, однако он этого не сделал и до сих пор находится на свободе.

При наличии информации о преступнике ульяновцев просят звонить по телефонам: 8 (8422) 42-81-71, 8 (8422) 42-94-67, 8(902)2135067, а также 8 (8422) 42-81-12.

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