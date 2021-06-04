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Пятница, 4 июня, 2021
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Осужден подросток за изнасилование и убийство девятилетней девочки

Никита Брыкин
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Суд вынес приговор 16-летнему жителю села 2-е Никольское Воронежской области, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве девятилетнего ребенка, сообщает НТВ.

Вечером 25 мая прошлого года девочка ушла из дома и не вернулась. Позже тело ребенка нашли в заброшенном доме.

Выяснилось, что на нее напал подросток, живший по соседству. Злоумышленник затащил жертву в помещение, надругался и задушил. Он решился на убийство из-за страха, что девочка сдаст его взрослым. Парень спрятал тело под досками пола, после чего перепрятал его в сундук.

Оказалось, что за год до трагедии подросток также изнасиловал малышку. За все это его приговорили к девяти годам в воспитательной колонии.

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