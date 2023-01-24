Осудившего СВО Дмитрия Назарова сняли с главной роли в фильме с Дмитрием Нагиевым

Актёра Дмитрия Нагиева, осудившего проведение специальной военной операции на Украине, сняли с роли в фильме «12 стульев», который снимает режиссёр Пётр Зеленов. Об этом пишет КП.

Зеленов работал в качестве режиссёра монтажа в фильмах «Легенда № 17» и «Движение вверх». В его картине Нагиев должен был сыграть Остапа Бендера, а Назаров — Кису Воробьянинова.

Режиссёр заявил журналистам, что он патриот, поддерживает президента.

— И для меня то, что сделал Дмитрий Назаров — большой удар. К сожалению. А может, и к счастью — как знать… — цитирует Зеленова сайт «Комсомольской правды».

Фактически съёмки картины начали ещё в 2019 году, но затем были прерваны из-за пандемии. Готовы буквально несколько сцен, в том числе с участием Нагиева и Назарова.

По словам режиссёра, роль Остапа Бендера может стать одной из лучших для Нагиева, а Назаров органично смотрелся в качестве Кисы Воробьянинова. Природная человеческая злость артиста нравится Зеленову, так как его Воробьянинов иной, не такой как у Захарова и Гайдая.

Ранее Назарова вместе с женой Ольгой Васильевой уволили из МХТ им. Чехова.