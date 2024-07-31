Остросюжетные хиты и новые сериалы с Безруковым, Нагиевым и Панфиловым: НТВ раскрыл премьеры нового телевизионного сезона

В телевизионном сезоне 2024/2025 телеканал НТВ покажет продолжения популярных франшиз, среди которых «Невский», «Скорая помощь», «Первый отдел», «Балабол», «Тверская», «Шеф, «Хозяин» и «Морские дьяволы», и совершенно новые остросюжетные проекты: исторические детективы «Плевако» с Сергеем Безруковым и «Злые люди» с Петром Рыковым, Александром Лыковым и Дмитрием Нагиевым, детективная драма «Пальцы», детектив «Лепила» с Никитой Панфиловым и новогодняя комедия «Папаши» с главными героями остросюжетных хитов канала.

«НЕВСКИЙ» (16+), 7 сезон

В новых сериях остросюжетного хита НТВ с Антоном Васильевым в главной роли в Северную столицу из Москвы направляют заместителя министра внутренних дел генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), чтобы в кратчайшие сроки навести порядок в городе на Неве. В результате ведомственных интриг Павел Семёнов получает звание подполковника, вместе с Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) становится сотрудником ГУ МВД и начинает службу в убойном отделе Управления уголовного розыска. В зоне их ответственности оказывается не только центр города и Невский проспект, но весь Петербург и Ленинградская область. А верный друг главного героя Алексей Фомин, роль которого исполняет Дмитрий Паламарчук, возглавит криминальный мир Петербурга и начнёт понимать, что мало захватить власть – её ещё нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми Фоме не сможет помочь даже Паша Семёнов.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+), 7 сезон

В новом сезоне мелодрамы герой Гоши Куценко Константин Кулыгин и его коллеги продолжат спасать жизни и помогать больным. В премьерных сериях на Кулыгина, как всегда, свалятся неожиданные испытания. Им предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к бесплодной женщине, запустившей себе пиявку внутрь для исцеления, к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А ещё главные герои пять раз подряд будут вытаскивать мужчину с того света, и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Выезжая к пациентам, они забывают обо всём, кроме желания помочь, спасти, вернуть.

Фото: НТВ

«БАЛАБОЛ» (16+), 8 сезон

В продолжении иронического детектива герой Константина Юшкевича Саня Балабин вновь столкнётся с самыми разными делами и не раз подвергнет себя смертельной опасности. В его жизни неожиданно появится дядя Митя (Сергей Баталов) – бывший подполковник милиции, с его подачи Саня когда-то и пошёл на службу. Он предаётся воспоминаниям и вмешивается в дела главного героя, только делает это так, как привык это делать 30 лет назад, в дни своей милицейской молодости. Марьям (Юлия Такшина), вернувшаяся в город в предыдущем сезоне, открыла в городе своё охранное агентство, и рядом с ней всегда молодой и симпатичный заместитель. У Кузнечика (Илья Шляга) и Маши (Мария Пирогова) снова проблемы в личной жизни, а Зоя (Ольга Плешкова) и Джордж (Григорий Сиятвинда) даже в самые ответственные моменты в жизни умудряются попадать в переделки.

«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+), 4 сезон

По сюжету нового сезона полковник юстиции Юрий Брагин, роль которого исполняет Иван Колесников, отстранён от службы: коллеги подозревают, что он пытался помочь своему другу, оперативнику уголовного розыска Михаилу Шибанову (Сергей Жарков) избежать задержания и ареста. В отношении Брагина проводится служебная проверка, по итогу которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Сам Шибанов содержится в СИЗО, суд арестовал его на два месяца. Параллельно сюжет развивается в Архангельской области, где продолжается розыск пропавшего во время туристического похода 25-летнего Юрия Крутова: вечером парень сидел с друзьями у костра, а на утро его палатка была вспорота острым предметом, на траве остались следы босых ног. Таким образом эти и другие события окажутся тесно связаны с судьбами Брагина и Шибанова…

«ТВЕРСКАЯ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

В продолжении остросюжетной драмы противостояние героя Ивана Колесникова Соболева и виновников смерти его родителей выходит на новый уровень. Его враг Сергей Неретин, роль которого исполняет Виталий Кищенко, предлагает временное перемирие, чтобы уничтожить общего врага – бизнесмена, торговца оружием и члена международного наркокартеля Ивана Липранди (Василий Мищенко). Соболев продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД и вместе со своей командой раскрывает самые запутанные дела. Параллельно главный герой занят поисками убийцы киллера, стрелявшего то ли в него, то ли в его любимую женщину Луизу (Лукерья Ильяшенко).

«ШЕФ» (16+), 7 сезон

В новом сезоне начальнику Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майору Виктору Расторгуеву – герою Андрея Чубченко – предстоит решить, на чьей он стороне в войне главных криминальных авторитетов Северной столицы – Макса Тихомирова и Кочевника: с первым их давно связывают дружеские отношения, а второй оказал главному герою услугу, и теперь Расторгуев ему должен. Также он выяснит новые обстоятельства гибели своей жены Даши и дочери Полины в ДТП, познает горечь предательства близких, найдёт новую любовь и, конечно, останется непобеждённым в борьбе с преступным миром Петербурга.

«ХОЗЯИН» (16+), 2 сезон

В новых сериях герой Дениса Никифорова Егор Таранцев – опер в убойном отделе. Беременность жены заставляет его иначе относиться к происходящему, он будто обретает смысл жизни. Но с приездом в город вдовы Филина Елены Шадриной (Майя Вознесенская) спокойная жизнь Таранцева начинает рушиться. Выясняется, что вся империя Филина – ликёро-водочные заводы и торговая сеть в городе – были записаны на Елену. Почти сразу после её приезда в городе происходит массовое отравление сидром, который производит один из заводов Филина: в нём обнаруживают метиловый спирт, жертвами отравления становятся 23 человека. Завод закрывают, а по городу начинают ходить слухи, что всё произошло по вине Шадриной. Егор и его напарник Илья (Василий Копейкин) пытаются выяснить, так ли это, параллельно начиная борьбу с местным криминалом.

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ВЕКТОР АТАКИ» (16+)

Враги по-прежнему сильны, умны и зачастую имеют личные счёты с Батей, Багирой, Бизоном, Приготовым, роли которых бессменно исполняют Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин и Игорь Григорьев, и другими бойцами. На этот раз «Акулам» противостоит сателлит западных спецслужб – ЧВК «Беллона», возглавляемая шпионкой Ирмой Свенсон и её заместителем Кевином Максвеллом. Они, по мнению их руководства, та самая «гремучая смесь», которая может уничтожить отряд и дискредитировать КТЦ. «Акулы» под командованием Бати и Багиры оказываются на передовой невидимого фронта, постоянно выходя из, казалось бы, неразрешимых ситуаций победителями. По ходу сезона командиры элитного подразделения не раз столкнутся с парадоксом времени и на собственном опыте убедятся, насколько взаимосвязаны прошлое и настоящее. Ведь ребусы, которые «Акулам» приходится решать сегодня, берут начало в делах давно минувших дней.

«ПЛЕВАКО» (16+)

Исторический детектив расскажет о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, которого современники прозвали «московским златоустом», – Фёдоре Никифоровиче Плевако, роль которого исполнил народный артист России Сергей Безруков. Выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогают Плевако в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем. Но однажды мир Фёдора Никифоровича начинает рушиться: в его конторе проводятся обыски, королева воровского мира Сонька Золотая Ручка хочет ему отомстить, а внезапно вспыхнувшие взаимные чувства к чужой жене рискуют обернуться катастрофой. Перед Плевако встаёт вопрос: как помогать людям и сохранить любовь, если под угрозой твоя жизнь, карьера и репутация? «Плевако» – это сериал телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра PREMIER, созданный киностудией «РОК» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

«ЗЛЫЕ ЛЮДИ» (16+)

Исторический детектив с Петром Рыковым, Александром Лыковым, Дмитрием Нагиевым, Яном Цапником, Романом Мадяновым, Романом Маякиным, Ангелиной Стречиной, Ириной Пеговой, Артёмом Ткаченко, Олегом Гаасом и другими популярными актёрами основан на рассказах из серии «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Сюжет истории развернётся в 1895 году в Нижнем Новгороде. Город готовится к крупнейшему торговому событию года – ярмарке. Но в размеренной и благополучной жизни города происходит громкое убийство богатейшего человека – предводителя губернского дворянства Нефедьева. Распутать это дело берётся сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, роль которого исполнил Пётр Рыков. Шаг за шагом он сталкивается со злом, выходящим за рамки его понимания. И чтобы его победить, он ставит на кон всё: любовь, честь и даже свою жизнь…

«ПАЛЬЦЫ» (16+)

Действие детективной драмы развернётся параллельно в двух временах – в 2015 и 1996 годах. В 90-х главные герои картины – Андрей, Костя, Юра, Даня и Виталик – были всегда и во всём вместе, как пять пальцев на одной руке, их так и прозвали – «Пальцы». Спустя 20 лет они встречаются в родном Шубинске, где происходит покушение на крупного бизнесмена, бывшего бандита Виталия Волкова по прозвищу Мальборо (Алексей Барабаш). Выясняется, что стреляли в него из того же пистолета, что и в 90-е, только тогда покушение совершил 14-летний Андрей: оружие было надёжно спрятано, и о его местонахождении никто, кроме самих «Пальцев», все эти годы не знал. Но теперь главные герои выросли, у каждого свои проблемы, к которым теперь добавляется и взаимное недоверие: кто же из них взял пистолет и зачем снова стреляли в Мальборо?

«ЛЕПИЛА» (16+)

В центре истории остросюжетного детектива – выдающийся молодой хирург Сергей Рашидов, роль которого исполнил Никита Панфилов. У него налаженная, счастливая жизнь. Но всё резко меняется, когда в его квартиру врывается спецназ Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Таджикистана. Рашидова задерживают по обвинению в наркоторговле. В камере Рашидов знакомится с террористом Ахатом и становится невольным участником его побега из-под стражи, однако вернуться домой он не может. Единственный выход – бежать в другую страну и жить под чужими документами. Так, врач Сергей Рашидов из Душанбе становится простым московским дворником Джурой. Во время утренней уборки территории он находит раненого бандита по кличке Конрад (Сергей Борисов). Преисполненный врачебным долгом, Рашидов оказывает ему первую помощь и тайно лечит в дворницкой. Конкурент раненого бандита – авторитет по прозвищу Лаки (Роман Грибков) – узнаёт, где находится Конрад и решает отомстить врачу, оказавшему ему помощь.

«ПАПАШИ» (16+)

В новогодней комедии главные герои сериальных франшиз НТВ – Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» вместе с Бимом и Сотников из «Лихача» – соберутся вместе в маленьком городке Старолесске благодаря письму 11-летнего Пашки из детского дома. Каждый из них получил послание от мальчика, в котором сказано, что именно он его отец. Доказательства написанного – фотографии предполагаемых папаш с мамой мальчика, лицо которой закрыто сердечком. Письмо смутило каждого из вероятных отцов: может и был 12 лет назад мимолётный роман с женщиной, которую он мог позабыть? Из-за болезни Климов приехать не смог, поэтому в городок вместе с Бимом приехал Прошкин, чтобы выяснить, точно ли Пашка – сын Макара. А раз все они – люди приличные, можно сказать, настоящие герои, то оставить без внимания факт вероятного отцовства не смогли, да и как не помочь мальчишке? Главные роли в картине исполнят Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов. Роль Пашки исполнил Борис Николаев: эта первая работа юного артиста в большом кино.