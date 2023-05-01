Остановки в Рязани адаптируют для маломобильных граждан за 600 тысяч рублей

В Рязани проходит электронный аукцион на адаптацию остановочных пунктов и подходов к ним для инвалидов и других маломобильных групп населения. Извещение опубликовано на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта – 599 815 рублей. Заказчик – Управление благоустройства городской мэрии.

Из документов следует, что адаптируют остановки общественного транспорта «Улица Весенняя» (в районе дома 12 на улице Весенней), обе стороны остановки «Площадь Ленина» и «Шереметьево» (в районе дома 33Г на улице Новосёлов).

Подрядчику предстоит разработать и согласовать с Госавтоинспекцией и заказчиком схемы организации движения транспорта и пешеходов на участках, где будут идти работы.

В отделке остановок используют тактильную плитку.

Заявки принимаются до 11 мая. Работы по контракту планируется выполнить до 1 июня.