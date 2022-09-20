Вторник, 20 сентября, 2022
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«Осталась груда металла»: екатеринбуржцев напугало страшное ДТП с «Газелью»

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Вечером в понедельник, 19 сентября, на Кольцовском тракте в Екатеринбурге произошла авария с «Газелью», пишет E1.RU.

Опубликованы кадры с места случившегося. Выяснилось, что машина с грохотом перевернулась и напугала жителей близлежащих домов.

«Хлопок — и от машины осталась лишь груда металла, перевернулась на крышу», – рассказала горожанка.

Женщина сразу позвонила в экстренные службы. В дорожной полиции выяснили, что во время движения у транспортного средства лопнуло колесо. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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