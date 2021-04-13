Особый противопожарный режим ввели в Липецкой области до 31 августа

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С 13 апреля в Липецкой области ввели особый противопожарный режим. Такое решение администрация региона приняла из-за установления теплой погоды и обострения пожарной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, из-за нового режима в области нельзя будет разводить костры. Ограничение продлится вплоть до 31 августа.

— Хотелось бы напомнить, что потушить траву, когда она разгорится, не так просто. Часто последствиями такого упущения становится уничтожение жилых домов и хозпостроек. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень, — рассказали спасатели.

При этом нарушителям грозит административная и уголовная ответственность. А в условиях особого противопожарного режима увеличивают вдвое. Так, для граждан штрафы составляют 2 000 — 4 000 рублей, для должностных лиц — 15 000 — 30 000 рублей, а для юрлиц – 200 000 — 400 000 рублей.