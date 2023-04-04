spot_img
Вторник, 4 апреля, 2023
Татьяна Проводина

ОСФР по Рязанской области перечислит ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала 14 апреля

На главнуюНовости Рязани
Изображение от peoplecreations на Freepik

Отделение Социального фонда России по Рязанской области продолжает предоставлять ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала семьям с детьми. Сегодня такую меру поддержки получают более 1000 рязанских семей. Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала будет перечислена в Рязанской области 14 апреля, она поступит за апрель.

Напомним, что с июня 2023 года начнут применяться новые правила, и выплаты будут приходить в один день – 5-го числа за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня. В случае, если 5 число выпадает на праздничный или выходной день, выплата будет произведена в предшествующий рабочий день. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться.

Право на выплату имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет. Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум (для жителей Рязанской области –  25 588 рублей). Ежемесячная выплата из средств материнского капитала в Рязанской области составляет 13155 рублей.

В пресс-службе ОСФР по Рязанской области напомнили, что с 1 января 2023 при назначении единого пособия, изменились условия назначения и выплаты из средств материнского капитала. Теперь жители региона могут оформить ежемесячную денежную выплату из МСК не только на второго ребенка, но и на любого из детей в возрасте до з-х лет.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации