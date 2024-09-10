Вторник, 10 сентября, 2024

Орнитолог рассказал об угрозах, которые несут голуби в городах

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от freepik

Самарский орнитолог Александр Гуриненко развеял распространенные мифы о голубях, обратив внимание на их изменившийся образ жизни и потенциальные опасности, которые они несут.

«Когда говорят о голубях, у большинства возникает ассоциация с белой голубкой как символом мира. Однако реальность далека от этого образа. Голуби полностью изменили свои привычки, в том числе в питании, что и стало причиной множества проблем», — заявил орнитолог.

По его словам, изначально голуби были зерноядными птицами, питавшимися дикорастущими злаками, но, перебравшись в города, они стали всеядными, включая в рацион даже мясо.

Изменение питания привело к тому, что голуби стали размножаться гораздо активнее.

«Раньше голуби откладывали яйца один раз в год, теперь же первая кладка бывает в феврале, а последняя — в декабре. Это минимум четыре кладки в год вместо одной», — пояснил Гуриненко.

Человеческая деятельность также способствовала росту популяции голубей.

«Открытые мусорки и свалки — это основные источники питания для птиц. Мы их подкармливаем, они летают, выглядят красиво, но численность голубей выросла в тысячи раз, что привело к вспышкам различных заболеваний», — отметил орнитолог.

Гуриненко также напомнил, что голуби могут переносить более 20 опасных заболеваний, пять из которых смертельно опасны для человека.

«Если вы видите голубя с закрытыми глазами, выделениями из носа и плохим оперением — не подходите к нему и уж тем более не приносите домой», — предостерег эксперт.

Кроме того, орнитолог подчеркнул, что голуби и стрижи могут быть переносчиками постельных клопов, что особенно актуально для жителей верхних этажей многоэтажек. Чтобы уменьшить риски заражений, Гуриненко предложил упорядочить сбор мусора и сократить численность голубей в городах, прибегая к отлову или отстрелу, особенно в периоды вспышек болезней среди птиц.

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