Орловского мэра Юрия Парахина спасли от отставки

На сессии горсовета не набралось голосов для отставки мэра Орла Юрия Парахина, пишет портал «Орловские новости».
Глава фракции «Единой России» в горсовете Владимир Негин, что вероятную виновность градоначальника сможет определить лишь суд.
В отношении Парахина в начале апреля возбудили уголовное дело о халатности. По версии следствия, когда чиновник возглавлял Орловский район, он построил за бюджетный счет дорогу к своему особняку. При этом он должен был использовать эти средства для строительства двух других дорог.
Членство мэра Орла в «Единой России» приостановлено.