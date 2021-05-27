Орловского мэра Юрия Парахина спасли от отставки

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На сессии горсовета не набралось голосов для отставки мэра Орла Юрия Парахина, пишет портал «Орловские новости».

Глава фракции «Единой России» в горсовете Владимир Негин, что вероятную виновность градоначальника сможет определить лишь суд.

В отношении Парахина в начале апреля возбудили уголовное дело о халатности. По версии следствия, когда чиновник возглавлял Орловский район, он построил за бюджетный счет дорогу к своему особняку. При этом он должен был использовать эти средства для строительства двух других дорог.

Членство мэра Орла в «Единой России» приостановлено.