Орловский врач объяснила, почему больницы полны привитыми от коронавируса

Медик из Орловской области, которая проработала более полугода в ковидном отделении оценила на портале Пикабу эффективность вакцины от коронавируса.

В качестве примера она привела статистику провинции Оттарио в Канаде. Прививку там сделали 10,6 миллиона человек. Невакцинированных оказалось миллиона человек.

Врач отметила, что среди привитых в больнице попали 82 человека, что 7,4 человека на миллион человек. В то же время госпитализация потребовалась 151 невакцинированному – то есть 36 человек на миллион человек.

«Итого мы имеем 36 на миллион среди НЕвакцинированных против 7,4 на миллион среди привитых. В 5 раз больше!», – отметила специалист.

Исходя из этого, медик призвала смотреть на то, сколько жителей всего вакцинировано, и сколько из них попало в больницу.

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