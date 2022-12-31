Орловский митрополит рассказал, можно ли загадывать желания в новогоднюю ночь

Глава Орловской митрополии Тихон рассказал, можно ли православным загадывать желания на новогодних праздниках, сообщили Орловские Новости.

Священнослужитель подчеркнул, что не видит никаких препятствий.

«Загадывать желания мы должны. И на Новый год, и на Рождество. Мы должны дать обещание Богу: избавиться от ненависти к людям, постараться избавиться от гордыни, от тщеславия», – отметил Тихон.

Руководитель Орловской митрополии призвал не обижать окружающих и стараться изменить себя.