Пятница, 29 ноября, 2024
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Орловский губернатор Клычков ответил на вопрос о воровстве при строительстве школ

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Депутаты законодательного собрания Орловской области задали губернатору Андрею Клычкову вопрос о воровстве при строительстве школ, пишет «Орелтаймс».

У главы региона спросили, когда начнется строительство образовательных учреждений на улице Родзевича-Белевича в Орле и деревне Жилина.

Губернатор ответил, что никаких срывов не предвидится, сроки переносятся на 2025 год.

«Мы для большего контроля направили документы в правоохранительные органы. Я не вижу ничего зазорного, экспертиза определит стоимость объектов, исходя из этого будем принимать решение», – заявил Клычков.

При этом глава комитета по градостроительной деятельности и транспорту облсовета Виталий Рыбаков отметил, что финансирование школ на 2025 год не подписано , а экспертизы нет, пока нет подтверждения финансирования.

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