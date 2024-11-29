Орловский губернатор Клычков ответил на вопрос о воровстве при строительстве школ

Депутаты законодательного собрания Орловской области задали губернатору Андрею Клычкову вопрос о воровстве при строительстве школ, пишет «Орелтаймс».
У главы региона спросили, когда начнется строительство образовательных учреждений на улице Родзевича-Белевича в Орле и деревне Жилина.
Губернатор ответил, что никаких срывов не предвидится, сроки переносятся на 2025 год.
При этом глава комитета по градостроительной деятельности и транспорту облсовета Виталий Рыбаков отметил, что финансирование школ на 2025 год не подписано , а экспертизы нет, пока нет подтверждения финансирования.