Орловский губернатор Клычков ответил на вопрос о воровстве при строительстве школ

Депутаты законодательного собрания Орловской области задали губернатору Андрею Клычкову вопрос о воровстве при строительстве школ, пишет « Орелтаймс ».

У главы региона спросили, когда начнется строительство образовательных учреждений на улице Родзевича-Белевича в Орле и деревне Жилина.

Губернатор ответил, что никаких срывов не предвидится, сроки переносятся на 2025 год.

«Мы для большего контроля направили документы в правоохранительные органы. Я не вижу ничего зазорного, экспертиза определит стоимость объектов, исходя из этого будем принимать решение», – заявил Клычков.

При этом глава комитета по градостроительной деятельности и транспорту облсовета Виталий Рыбаков отметил, что финансирование школ на 2025 год не подписано , а экспертизы нет, пока нет подтверждения финансирования.