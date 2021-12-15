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Среда, 15 декабря, 2021
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Орловская прокуратура выявила многочисленные нарушения в Мценском детсаду №1

Александр Ильин

Прокуратура Орловской области нашла несколько серьёзных нарушений в детском саду №1 города Мценска, сообщает пресс-служба ведомства.

На место выезжал прокурор Владислав Малкин, который лично встретился с родителями детей, посещающих учреждение.

В ходе проверки установили, что в детском саду отсутствует должная охрана, нарушены санитарные и противопожарные требования.

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Кроме того, в некоторых помещениях протекает крыша. На игровых площадках не соблюдены требования по содержанию.

Малкин поручил дать правовую оценку действиям должностных лиц. Проблема находится на личном контроле прокурора.

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