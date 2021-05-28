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Пятница, 28 мая, 2021
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Орловцы потребовали от мэра Парахина вернуть дорогу народу

Никита Брыкин
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Жители Орла оставляют сообщения на дороге неподалеку от дома мэра Юрия Парахина в Орловском районе, пишет портал «Орелтаймс».

По версии следствия, градоначальник проложил к своему дому эту асфальтовую дорогу за бюджетные деньги. По мнению самого фигуранта уголовного дела, причиной всему стала «технической ошибкой».

Накануне на трассе появилась надпись с призывом вернуть дорогу народу.

В четверг Парахин сохранил свое кресло, поскольку большинство депутатов не увидели криминала в факте такого расходования бюджетных средств.

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