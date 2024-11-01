Орловцы не поверили обещаниям мэра Парахина засадить город деревьями

Жители Орла отнеслись с опаской к обещаниям мэра Юрия Парахина засадить город деревьями, пишет «Орелтаймс».
Глава администрации заявил, что до конца года в Орле появятся 1500 новых деревьев, часть из них уже высажена. Он добавил, что они заменят сорные породы и растения, ранее признанные аварийными.
Некоторые горожане утверждают, что за новыми деревьями не всегда ухаживают должным образом.
В мэрии орловцев заверили, что за всеми саженцами присматривают сотрудники «Спецатобазы» и поливают их по графику.