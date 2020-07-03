В частном секторе Московского района Рязани провели грейдирование дорог

-

В частном секторе посёлка Семчино в Рязани проведено грейдирование дорог. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На сайте мэрии отмечается, что поручение провести грейдирование в Московском районе после обращения жителей дал замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

работы провели сотрудники Дирекции благоустройства города. Грейдирование, а также выравнивание и засыпка ям выполнены на улицах Советской и Школьной. Ранее такие работы были проведены на улице Полевой в микрорайоне Канищево.