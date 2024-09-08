Воскресенье, 8 сентября, 2024

Организаторы шоу каскадеров сообщили, что трюк с вылетевшей за ограждение машиной был спланирован

Автор: Кристина Аманн

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Скрин из видео "Типичная Рязань"

В интервью «Газете.Ru» организаторы шоу каскадёров «Шоу мастера Панина» сказали, что трюк с автомобилем, который вылетел за ограждение, был спланирован. Ограждение они предварительно отодвинули, поэтому автомобиль попал туда, куда должен был.

Напомним, шоу проходило возле ТЦ «Премьер». В соцсетях опубликовали видео, как автомобиль во время трюка перевернулся и вылетел за ограждение.

Очевидцы жаловались на плохую организацию шоу. По их словам, поблизости не было сотрудников полиции, скорой помощи, МЧС, посадка людей была не организована, а сама площадка не оборудована должным образом. Однако организаторы шоу это тоже опровергли: в интервью они сказали, что все службы безопасности присутствовали.

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