Ореховый Спас: Традиции и История Праздника

Ореховый Спас, также известный как Спас Нерукотворный, является третьим и последним из трех летних праздников, связанных с Иисусом Христом. В народе говорят: «Первый Спас — на воде стоят; Второй Спас — яблоки едят; Третий Спас — на зеленых горах холсты продают». Этот праздник отмечается ежегодно 29 августа и в 2024 году выпадает на четверг, пишет «Фонтанка».

История Орехового Спаса

Праздник берет начало в древнем Константинополе, но впоследствии стал важной частью православной традиции. Ореховый Спас посвящен Спасу Нерукотворному — святыне, связанной с образом Иисуса Христа. По преданию, в I веке н.э. царь Эдессы Авгарь, страдавший от проказы, услышал о чудесах Иисуса и отправил послов, чтобы те привели его в Эдессу. Иисус не смог приехать, но передал Авгарю убрус (полотенце), на котором отпечатался его лик. Когда царь приложил убрус к лицу, он исцелился и принял христианство. Считается, что с этого убруса были написаны первые иконы.

Реликвия хранилась в Эдессе до 944 года, когда её перенесли в Константинополь. Именно поэтому Ореховый Спас отмечается 29 августа, в память о переносе убруса. К сожалению, реликвия была утрачена в 1204 году во время разграбления Константинополя крестоносцами.

Как празднуют Ореховый Спас

Ореховый Спас — праздник «со славословием» в церковном календаре. В русской православной традиции он совпадает с праздником Успения Богородицы, и оба эти праздника отмечаются вместе. В этот день принято посещать церковь, а также воздерживаться от тяжелой работы, если это возможно. Так как праздник наступает сразу после Успенского поста, в этот день разрешается употреблять скоромную пищу.

На праздничный стол принято подавать хлеб из нового урожая и пироги с различными начинками. Важно, чтобы каждый за столом попробовал хотя бы немного от каждого блюда, символизируя изобилие и благодарность за урожай. К третьему Спасу традиционно созревали злаки и орехи, которые приносили в церковь для освящения. Поэтому праздник также называют Хлебным Спасом.

Народные традиции и приметы

На Ореховый Спас в народе пекли хлеб из освященного зерна и угощали им близких и нуждающихся. К хлебу часто добавляли мед и орехи. Также в этот день освящали источники и колодцы, обходя их троекратно, чтобы «закрыть» теплое время года и предотвратить их замерзание зимой.

Праздник также известен как Холщовый Спас или Спас на Холсте. С этой даты начинали торговать тканями, и считалось удачным покупать материалы для шитья. Урожай орехов на Ореховый Спас считался показателем следующего года: если орехов было много, то на следующий год ожидали хороший урожай пшеницы, но мало орехов.

Ореховый Спас — это день благодарения за урожай и надежды на будущий год, наполненный достатком и благополучием.