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Понедельник, 21 июня, 2021
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Опытом участия в партнёрской программе «СберБанка» делится «Областная налоговая консультация»

7info7
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Руководитель партнёрского направления рязанского отделения «СберБанка» Алексей Беляков продолжает знакомить читателей 7info с партнёрами банка. На этот раз впечатлениями от участия в программе делится Надежда Скворцова, руководитель Областной налоговой консультации.

Наша компания 17 лет оказывает в Рязанской области бухгалтерские услуги и даёт консультации по вопросам налогообложения. Примерно около трёх лет Областная налоговая консультация – партнёр «СберБанка», — делится Надежда Скворцова.

По её словам, участие в партнёрской программе за несколько лет дало свои положительные результаты. Областная налоговая консультация получила возможность регистрировать ИП и ООО, открывать расчётные счета и успешно помогает в этих направлениях рязанцам, решившим начать собственный бизнес.

Нашим клиентам не нужно посещать банк, чтобы открыть бизнес. А ещё регистрация производится без уплаты госпошлины, что тоже очень важно. Через 3 рабочих дня после посещения офиса клиент становится предпринимателем, — рассказывает руководитель организации.

В дальнейшем клиентам, которые делают старт в бизнесе, Областная налоговая консультация готова предоставлять помощь по вопросам уплаты налогов и налогообложения.

Предприниматель в свою очередь только ведёт бизнес и занимается клиентами!

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