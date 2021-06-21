Опытом участия в партнёрской программе «СберБанка» делится «Областная налоговая консультация»

Руководитель партнёрского направления рязанского отделения «СберБанка» Алексей Беляков продолжает знакомить читателей 7info с партнёрами банка. На этот раз впечатлениями от участия в программе делится Надежда Скворцова, руководитель Областной налоговой консультации.
По её словам, участие в партнёрской программе за несколько лет дало свои положительные результаты. Областная налоговая консультация получила возможность регистрировать ИП и ООО, открывать расчётные счета и успешно помогает в этих направлениях рязанцам, решившим начать собственный бизнес.
В дальнейшем клиентам, которые делают старт в бизнесе, Областная налоговая консультация готова предоставлять помощь по вопросам уплаты налогов и налогообложения.