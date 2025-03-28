Опубликованы жуткие кадры затопления батискафа с российскими туристами в Египте

Жуткие кадры затопления батискафа «Синдбад» в Хургаде, где погибли шесть российских туристов, опубликовал телеграм-канал SHOT. По словам выживших, подлодка начала погружаться прямо во время посадки пассажиров, не все успели выбраться на палубу.

Как рассказали SHOT туристы из Москвы, бабушка и дедушка решили показать своим маленьким внукам, 7 и 8 лет, подводный коралловый риф и купили билеты на подлодку «Синдбад» за семь тысяч рублей. Перед посадкой дети захотели в уборную, из-за чего семья немного задержалась. В это время на палубе оставалось как минимум пять человек, но батискаф уже начал уходить под воду. В считанные секунды люди оказались в море, после чего, выбравшись на понтоны, начали спасать остальных.

«Нам повезло, что мы спускались последними, и папа вовремя понял, что происходит. Он быстро забросил детей на пирс, а затем вместе с другим мужчиной помогал вытаскивать людей. Как видно на видео, лодка начала погружаться, когда не все пассажиры еще зашли внутрь, а спустя доли секунды она уже полностью ушла под воду».

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После трагедии выживших доставили в местное отделение полиции, где в течение трёх часов допрашивали.

По предварительной версии, причиной ЧП могла стать ошибка команды — они начали погружение слишком рано, и вода хлынула в открытые люки. По другой версии, батискаф затонул из-за технических неполадок.

Момент затопления батискафа в Египте с россиянами на борту. Видео © Telegram / SHOT