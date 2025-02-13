Опубликованы самые популярные предлоги для звонков от мошенников

Опубликованы самые популярные предлоги для звонков, которыми пользовались преступники в 2024 году. Их называет телеграм-канал «Рязань».

Больше половины звонков россиянам с незнакомых номеров в прошлом году оказались нежелательными, большинство из них — мошеннические. Как аферисты обманывают доверчивых абонентов, и как не стать жертвой преступления?

Предлоги для звонка от мошенников:

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продление договора с оператором связи;

обещание увеличить или пересчитать выплаты с учётом ранее упущенного стажа;

предложение «разблокировать» аккаунт в Госуслугах или банке;

доставка письма из отделения почты или службы доставки;

поэтапное давление: звонок от мошенника, после него звонок от якобы представителя банка.

Алгоритм защиты от мошенников:

прервите разговор;

перезвоните в организацию для уточнения информации;

не сообщайте код из СМС;

не передавайте персональные данные;

включите двухфакторную аутентификацию аккаунтов.