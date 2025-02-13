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Изображение от Freepik
Происшествия

Опубликованы самые популярные предлоги для звонков от мошенников

Анастасия Мериакри

Опубликованы самые популярные предлоги для звонков, которыми пользовались преступники в 2024 году. Их называет телеграм-канал «Рязань».

Больше половины звонков россиянам с незнакомых номеров в прошлом году оказались нежелательными, большинство из них — мошеннические. Как аферисты обманывают доверчивых абонентов, и как не стать жертвой преступления?

Предлоги для звонка от мошенников:

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  • продление договора с оператором связи;
  • обещание увеличить или пересчитать выплаты с учётом ранее упущенного стажа;
  • предложение «разблокировать» аккаунт в Госуслугах или банке;
  • доставка письма из отделения почты или службы доставки;
  • поэтапное давление: звонок от мошенника, после него звонок от якобы представителя банка.

Алгоритм защиты от мошенников:

  • прервите разговор;
  • перезвоните в организацию для уточнения информации;
  • не сообщайте код из СМС;
  • не передавайте персональные данные;
  • включите двухфакторную аутентификацию аккаунтов.
Опубликованы самые популярные предлоги для звонков от мошенников Больше половины звонков россиянам с незнакомых номеров в прошлом году оказались нежелательными, большинство из них — мошеннические.
Фото: телеграм-канал «Рязань»

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