Опубликованы самые популярные предлоги для звонков от мошенников

Опубликованы самые популярные предлоги для звонков, которыми пользовались преступники в 2024 году. Их называет телеграм-канал «Рязань».
Больше половины звонков россиянам с незнакомых номеров в прошлом году оказались нежелательными, большинство из них — мошеннические. Как аферисты обманывают доверчивых абонентов, и как не стать жертвой преступления?
Предлоги для звонка от мошенников:
- продление договора с оператором связи;
- обещание увеличить или пересчитать выплаты с учётом ранее упущенного стажа;
- предложение «разблокировать» аккаунт в Госуслугах или банке;
- доставка письма из отделения почты или службы доставки;
- поэтапное давление: звонок от мошенника, после него звонок от якобы представителя банка.
Алгоритм защиты от мошенников:
- прервите разговор;
- перезвоните в организацию для уточнения информации;
- не сообщайте код из СМС;
- не передавайте персональные данные;
- включите двухфакторную аутентификацию аккаунтов.