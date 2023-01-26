Опубликованы результаты мониторинга атмосферного воздуха в Рязани 24-25 января

Минприроды Рязанской области представило результаты мониторинга атмосферного воздуха вечером и ночью 24-25 января 2023 года.

За время отбора проб измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не выявлено. Результаты замеров соответствуют гигиеническим нормативам.

Замеры проводились передвижными эколабораториями минприроды региона, администрации Рязани и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» с участием сотрудников Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В связи с жалобами горожан на выбросы в вечернее время мониторинг проводился после 21 часа. Пробы отбирались по адресам:

ул. Октябрьская, д. 65 (передвижная лаборатория минприроды региона),

пл. Театральная (передвижная лаборатория минприроды региона),

ул. Высоковольтная, д. 14 (передвижная лаборатория МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани»),

ул. Новоселов, д. 58 (лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области»).