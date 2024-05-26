Опубликованы кадры с места смертельного двойного ДТП на МКАД

РЕН ТВ опубликовал кадры с места смертельной аварии, в которой столкнулись три автомобиля на МКАД. Из-за этого происшествия движение на дороге было затруднено.

Столкнулись такси, «Газель» и ещё один легковой автомобиль. Предположительно, первое ДТП произошло между такси и «Газелью», а затем в грузовик въехала легковая машина. В результате погиб один человек, который оказался под автомобилем.

«Тело погибшего участника аварии до сих пор находится под машиной, которая его раздавила. Сейчас сотрудники МЧС проводят операцию по его извлечению», — сообщил корреспондент «Известий» Александр Шпак.

По предварительным данным, погибший мужчина был водителем грузовой «Газели». Сначала произошло одно ДТП, он врезался в такси. Мужчина вышел осмотреть повреждения, а затем в него въехала иномарка.

Жёсткое ДТП произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД. Из-за аварии затруднено движение на трёх полосах дороги.