Опубликованы кадры с места смертельного двойного ДТП на МКАД

РЕН ТВ опубликовал кадры с места смертельной аварии, в которой столкнулись три автомобиля на МКАД. Из-за этого происшествия движение на дороге было затруднено.
Столкнулись такси, «Газель» и ещё один легковой автомобиль. Предположительно, первое ДТП произошло между такси и «Газелью», а затем в грузовик въехала легковая машина. В результате погиб один человек, который оказался под автомобилем.
По предварительным данным, погибший мужчина был водителем грузовой «Газели». Сначала произошло одно ДТП, он врезался в такси. Мужчина вышел осмотреть повреждения, а затем в него въехала иномарка.
Жёсткое ДТП произошло на внутренней стороне 44-го километра МКАД. Из-за аварии затруднено движение на трёх полосах дороги.