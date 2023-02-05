Опубликованы кадры подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области

На военном полигоне в Рязанской области, где проходят боевую подготовку мобилизованные туляки, 3 февраля побывал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Фоторепортаж публикует общественно-политическая газета «Наша жизнь».

Глава региона передал военнослужащим дополнительные элементы экипировки, снаряжение и специальное оборудование для выполнения боевых задач – всего более 10 тонн груза. Алексей Дюмин пообщался с бойцами и их инструкторами, побывал на занятиях по оказанию первой помощи и транспортировке раненых, а также инженерной, огневой и тактико-специальной подготовке.

Алексей Дюмин: «Самое главное – обеспечить и максимально подготовить вас по всем направлениям. Мы постоянно будем на связи. Будем доставлять всё необходимое в районы выполнения боевых задач. Можете на нас рассчитывать»

Губернатор Тульской области поблагодарил мобилизованных туляков за верность долгу и отклик на призыв Родины.