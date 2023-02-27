Опубликованы фото с места массового ДТП на трассе в Рязанской области

В Скопинском районе 26 февраля произошло массовое ДТП, жертвой которого стал один человек, двое пострадали. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Всё случилось около 12:27 на 251-м километре трассы Р-22 Каспий. По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта», Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Lexus.

От полученных травм на месте скончался 31-летний водитель «Лады». 61-летний водитель и 58-летняя пассажирка автомобиля Nissan получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.