Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

Опубликованы фото с места ДТП в Рязани, в котором пострадала подросток

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Управление МВД по Рязанской области опубликовало фото с места дорожной аварии на улице Кальной в Рязани, в котором пострадала 14-летняя девочка-пешеход.

ДТП произошло 14 марта около 10:20 возле дома 18 к1. За рулём Chevrolet Cruze находился 35-летний местный житель. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности манёвра и сбил пешехода – 14-летнюю девочку.

Подросток получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Ведётся проверка случившегося.

Опубликованы фото с места ДТП в Рязани, в котором пострадала подросток

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