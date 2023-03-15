Опубликованы фото с места ДТП в Рязани, в котором пострадала подросток

Управление МВД по Рязанской области опубликовало фото с места дорожной аварии на улице Кальной в Рязани, в котором пострадала 14-летняя девочка-пешеход.

ДТП произошло 14 марта около 10:20 возле дома 18 к1. За рулём Chevrolet Cruze находился 35-летний местный житель. По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности манёвра и сбил пешехода – 14-летнюю девочку.

Подросток получила травмы, ей оказали медицинскую помощь. Ведётся проверка случившегося.