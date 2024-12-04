Среда, 4 декабря, 2024
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Опубликованы фото работы полиции на месте массовой драки в центре Рязани

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Валерия Мединская

7info публикует фото работы полицейских на месте массовой драки в центре Рязани. Днём 4 декабря на улице Введенской произошёл конфликт между двумя мужчинами, снимками места происшествия делится очевидец.

На фото видно, что нескольких человек в камуфлированной форме стоят с участниками разборок. Туда же прибыл полицейский автомобиль.

В пресс-службе Управления МВД по региону отчитались, что сотрудники полиции предотвратили конфликт. По факту случившегося проводится проверка.

Опубликованы фото работы полиции на месте массовой драки в центре Рязани
Опубликованы фото работы полиции на месте массовой драки в центре Рязани
Опубликованы фото работы полиции на месте массовой драки в центре Рязани

Ранее на видео (18+), который опубликовал портал 7info, видно, что участники потасовки использовали перцовый баллончик и нож для выяснения отношений.

Редакция 7info не поддерживает жестокость и выступает против насильственных методов выяснения отношений. Видео публикуется с целью информирования.

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