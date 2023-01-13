Опубликованы фото обновлённого фасада здания рязанской поликлиники №14

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин поделился фотографиями преобразившего здания городской поликлиники №14.
Капитальный ремонт внутри и снаружи здания начала XIX века начался год назад. До его начала прошло много согласований: здание — объект культурного значения и представляет особую ценность с точки зрения архитектуры и истории.
Андрей Карпунин отметил, что на все работы выделены деньги по программе модернизации первичного звена здравоохранения из областного и федерального бюджетов.
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