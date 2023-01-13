Опубликованы фото обновлённого фасада здания рязанской поликлиники №14

Главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин поделился фотографиями преобразившего здания городской поликлиники №14.

Капитальный ремонт внутри и снаружи здания начала XIX века начался год назад. До его начала прошло много согласований: здание — объект культурного значения и представляет особую ценность с точки зрения архитектуры и истории.

Андрей Карпунин: «Глядя на новый фасад, трудно поверить, что совсем недавно она выглядела по-другому. Фасад выглядит достойно, хотя ещё продолжается его укрепление. Когда-то сюда привозили солдат, раненных на полях сражений Первой мировой. После ремонта поликлиника №14 продолжит служить отечественному здравоохранению»

Андрей Карпунин отметил, что на все работы выделены деньги по программе модернизации первичного звена здравоохранения из областного и федерального бюджетов.