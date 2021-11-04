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Четверг, 4 ноября, 2021
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Опубликованы фото и видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

Александр Ильин
Фото: Babr Mash / t.me/babr_mash

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В Иркутской области в районе села Пивовариха потерпел крушение самолёт Ан-12, который направлялся в Якутск. Об этом сообщают РИА Новости.

В результате падения погибли все члены экипажа: 2 гражданина России, 2 — Украины и 3 — Белоруссии. По предварительным данным, на борту также могли находиться двое гражданских. 

Уточняется, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч. 

Telegram-канал “Babr Mash” публикует кадры с места трагедии, видео тушения пожара, а также ролик с последствиями крушения самолёта. 

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