Опубликованы фото и видео с места крушения Ан-12 под Иркутском

В Иркутской области в районе села Пивовариха потерпел крушение самолёт Ан-12, который направлялся в Якутск. Об этом сообщают РИА Новости.

В результате падения погибли все члены экипажа: 2 гражданина России, 2 — Украины и 3 — Белоруссии. По предварительным данным, на борту также могли находиться двое гражданских.

Уточняется, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе Ан-12 более 7 тысяч.

Telegram-канал “Babr Mash” публикует кадры с места трагедии, видео тушения пожара, а также ролик с последствиями крушения самолёта.