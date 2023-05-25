Опубликованы данные о зарплате руководителей рязанских вузов

Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало информацию о доходах руководителей и главбухов вузов. В том числе и учебных заведений Рязани.

Средний ежемесячный доход ректора РГРТУ Михаила Чиркина составил 301 тысячу 774 рубля. Главный бухгалтер вуза Любовь Москвитина зарабатывала в среднем 152 тысячи 389 рублей в месяц.

Игорь Мурог, исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина, зарабатывал в среднем 248 тысяч 632 рубля в месяц. Проректор международному сотрудничеству и инновационной деятельности Олег Сулица получал ежемесячно 189 тысяч 66 рублей. У главбуха РГУ Светланы Беликовой средний ежемесячный доход составил 160 тысяч 866 рублей.