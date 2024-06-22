Опубликовано видео удара ФАБ-3000 по расположению ВСУ

Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео последствий удара российской ФАБ-3000 с УПМК по расположению ВСУ.

По данным военкоров, российские войска применили мощнейшую управляемую фугасную авиабомбу на Харьковском направлении.

— Удар нанесен по расположению 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины в населённом пункте Липцы, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что бомба падает рядом со зданием. Взрыв настолько сильный, что строение практически полностью разрушено.

По данным военкоров, во время атаки ликвидированы до 70 украинских боевиков.

Также сообщается, что 20 июня это второй подтвержденный факт применения ФАБ-3000 за сутки. Ожидается, что подобные удары продолжатся.