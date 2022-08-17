7info

Опубликовано видео убийства чиновницы Дины Махияновой в Башкирии

Появилось видео расправы бывшего супруга над 31-летней сотрудницей мэрии Белорецка в Башкирии. Запись камеры наблюдения опубликовала администрация Белорецкого района на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Дина Махиянова была убита ночью 13 августа, когда возвращалась домой от подруги. Убийца ждал жертву у дома её родителей с большим ножом. Когда женщина подошла к калитке, он напал на неё, нанёс несколько ударов и оставил истекать кровью.

Некоторое время ревнивец скрывался, затем сдался полиции. 37-летний мужчина задержан.

По данным СМИ, Махиянова с ноября 2021 года занимала пост начальника отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка и услуг. Она не дожила до своего 32-летия 10 дней.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7