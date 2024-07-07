Воскресенье, 7 июля, 2024

Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими на рязанском участке трассы Р-22

Автор: 7info

Опубликовано

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опубликовала видео с места смертельного ДТП на трассе Р-22 «Каспий».

Комментарий на фоне разбитых автомобилей дал начальник регионального управления Госавтоинспекции Сергей Романов.

Смертельная авария случилась 6 июля в 22:30 на 331 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. В результате столкновения автомобилей «Лада Xray» и «Шевроле Нива» погибли пять человек, включая 9-летнего ребёнка.

В больницу попал 15-летний пассажир.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

На место происшествия выезжал прокурор Александро-Невского района Евгений Симакин.

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