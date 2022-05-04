Опубликовано видео исполнения «Катюши» на вокзале в Рязани

Рязанская областная филармония опубликовала видео исполнения песни «Катюша» на вокзале в Рязани.

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Флешмоб прошёл в преддверии празднования Дня Великой Победы, в поддержку Президента и Российской армии, в зале ожидания железнодорожного вокзала Рязань-2 в рамках Всероссийской акции «Песни Победы»

Участие в нём приняли ветеран ВОВ Леонид Иванович, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова, ансамбли РВВДКУ «Крылатая пехота» и «Контакт», вокальный ансамбль УМВД России по Рязанской области.