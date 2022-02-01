Опубликовано распоряжение губернатора о переводе рязанских школьников на дистанционное обучение

Официально опубликовано распоряжение губернатор Рязанской области Николая Любимова о переводе учеников 5-8 классов на удалённое обучение. Текст документа разместил сайт газеты «Рязанские ведомости».
Согласно документу вводятся дополнительные меры, которые касаются режима работы образовательных учреждений. С 3 по 17 февраля ученики 5-8 классов учатся дистанционно, остальные продолжают посещать школы.
Учреждения дополнительного образования работают дистанционно, приостановлено оказание спортивных услуг и соревнований для детей.