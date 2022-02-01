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Вторник, 1 февраля, 2022

Опубликовано распоряжение губернатора о переводе рязанских школьников на дистанционное обучение

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Опубликовано распоряжение губернатора о переводе рязанских школьников на дистанционное обучение

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Николай Любимов, губернатор Рязанской области
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Официально опубликовано распоряжение губернатор Рязанской области Николая Любимова о переводе учеников 5-8 классов на удалённое обучение. Текст документа разместил сайт газеты «Рязанские ведомости».

Согласно документу вводятся дополнительные меры, которые касаются режима работы образовательных учреждений. С 3 по 17 февраля ученики 5-8 классов учатся дистанционно, остальные продолжают посещать школы.

Учреждения дополнительного образования работают дистанционно, приостановлено оказание спортивных услуг и соревнований для детей.

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