Понедельник, 12 августа, 2024

Опубликована программа Международного форума древних городов в 2024 году в Рязани

Автор: 7info7

Опубликовано

Международный форум древних городов пройдёт в Рязани в 2024 году 6 и 7 сентября. Об этом в своём telegram-канале сообщил зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

Форум пройдёт в седьмой раз. Рязань будет принимать делегации городов, основанных более 500 лет назад. Запланированы деловая и культурная программы. В рамках деловой программы состоятся встречи экспертов в области межкультурного взаимодействия, архитектуры и градостроительства древних городов, развития туризма и проектной деятельности в сфере культуры.

— Планируем обсудить и план мероприятий по сохранению объектов культурного наследия – наша область стала пилотной площадкой по этой работе в России, — пишет Никитин.

На культурную программу, которая развернётся на Лыбедском бульваре, зампред правительства пригласил всех рязанцев. Там развернутся фестиваль гончарного искусства, который в этом году из Скопина переедет в Рязань, праздник фольклорных коллективов, театрализованный парад-шествие по центральной улице Рязани и большой концерт. Имя хедлайнера которого организаторы обнародуют позже.

Опубликована программа Международного форума древних городов в 2024 году в Рязани

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