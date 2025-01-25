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Специальная военная операция

Опубликована хроника ударов по Украине 23 и 24 января

Алексей Самохин

Телеграм-канал «Colonelcassad», авторский канал Бориса Рожина — эксперта Центра военно-политической журналистики, опубликовал хронику ударов по территории Украины 23–24 января 2025 года.

Вчера днем и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), городе Южный Одесской области, Запорожской области (Х-69), окрестностях Киева, Черкассах, Полтаве, Звенигородке и Каневе Черкасской области, Кременчуге Полтавской области, Павлограде Днепропетровской области, Староконстантинове Хмельницкой области (Герани/Герберы). 

Хронология ударов:

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24 января 2024

  • 07:30 Староконстантинов и еще взрыв. Герань.
  • 09:06 Сумская область — взрыв. Искандер-М.
  • 10:55 Сумская и Запорожская области — взрывы. УМПК.
  • 11:05 Запорожская область — снова взрывы. УМПК. В районе Орехова.
  • 11:25 Сумская область — взрывы. УМПК.
  • 15:30 Харьков — взрыв. Молния.
  • 16:05 Сумская область, приграничье — взрывы. УМПК.
  • 17:00 Сумская область, приграничье — снова взрывы. УМПК.
  • 18:40–19:10 Харьков и окрестности — серия взрывов. Налет БПЛА «Молния» в количестве 10+ штук.
  • 19:10 первые «Герани» акустически фиксируются в Черниговской и Сумской областях.
  • 20:02 Южный Одесской области — взрывы. Х-69.
  • 20:08 Запорожская область — взрыв. Х-69.
  • 22:20 Сумская область — взрывы. УМПК.
  • 23:00 Харьков — взрыв. Герань/Гербера.
  • 23:30 Кременчуг Полтавской области — взрыв. Герань/Гербера.

25 января 2024

  • 00:10 Березино Харьковской области, Звенигородка Черкасской области — взрывы. «Герани»/«Герберы».
  • 00:25 Павлоград Днепропетровской области — взрыв. Герань/Гербера.
  • 00:35–00:40 Сумы — 2 взрыва. «Герани»/«Герберы».
  • 00:45 Кременчуг Полтавской области снова — взрыв. Герань/Гербера.
  • 00:50 Полтава — взрыв. Герань/Гербера.
  • 01:15 Канев Черкасской области — взрыв. Герань/Гербера.
  • 01:40 окрестности Киева — взрыв. Герань/Гербера.
  • 02:10–02:25 Черкассы — серия взрывов. «Герани»/«Герберы».
  • 02:25 Сумы — взрыв. Герань/Гербера.
  • 03:15 Староконстантинов Хмельницкой области — взрыв. Герань/Гербера.
  • 03:35 Черкассы снова — взрыв. Герань/Гербера.
  • 03:45–04:10 окрестности Киева — взрывы. «Герани»/«Герберы».
  • 04:15–04:45 Сумская область, приграничье — взрывы. 3 удара УМПК.
  • 04:45 Староконстантинов Хмельницкой области — 2 взрыва. «Герани»/«Герберы».

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