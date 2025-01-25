Опубликована хроника ударов по Украине 23 и 24 января

Телеграм-канал «Colonelcassad», авторский канал Бориса Рожина — эксперта Центра военно-политической журналистики, опубликовал хронику ударов по территории Украины 23–24 января 2025 года.

Вчера днем и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), городе Южный Одесской области, Запорожской области (Х-69), окрестностях Киева, Черкассах, Полтаве, Звенигородке и Каневе Черкасской области, Кременчуге Полтавской области, Павлограде Днепропетровской области, Староконстантинове Хмельницкой области (Герани/Герберы).

Хронология ударов:

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24 января 2024

07:30 Староконстантинов и еще взрыв. Герань.

09:06 Сумская область — взрыв. Искандер-М.

10:55 Сумская и Запорожская области — взрывы. УМПК.

11:05 Запорожская область — снова взрывы. УМПК. В районе Орехова.

11:25 Сумская область — взрывы. УМПК.

15:30 Харьков — взрыв. Молния.

16:05 Сумская область, приграничье — взрывы. УМПК.

17:00 Сумская область, приграничье — снова взрывы. УМПК.

18:40–19:10 Харьков и окрестности — серия взрывов. Налет БПЛА «Молния» в количестве 10+ штук.

19:10 первые «Герани» акустически фиксируются в Черниговской и Сумской областях.

20:02 Южный Одесской области — взрывы. Х-69.

20:08 Запорожская область — взрыв. Х-69.

22:20 Сумская область — взрывы. УМПК.

23:00 Харьков — взрыв. Герань/Гербера.

23:30 Кременчуг Полтавской области — взрыв. Герань/Гербера.

25 января 2024