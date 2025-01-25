Опубликована хроника ударов по Украине 23 и 24 января

Телеграм-канал «Colonelcassad», авторский канал Бориса Рожина — эксперта Центра военно-политической журналистики, опубликовал хронику ударов по территории Украины 23–24 января 2025 года.
Вчера днем и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), городе Южный Одесской области, Запорожской области (Х-69), окрестностях Киева, Черкассах, Полтаве, Звенигородке и Каневе Черкасской области, Кременчуге Полтавской области, Павлограде Днепропетровской области, Староконстантинове Хмельницкой области (Герани/Герберы).
Хронология ударов:
24 января 2024
- 07:30 Староконстантинов и еще взрыв. Герань.
- 09:06 Сумская область — взрыв. Искандер-М.
- 10:55 Сумская и Запорожская области — взрывы. УМПК.
- 11:05 Запорожская область — снова взрывы. УМПК. В районе Орехова.
- 11:25 Сумская область — взрывы. УМПК.
- 15:30 Харьков — взрыв. Молния.
- 16:05 Сумская область, приграничье — взрывы. УМПК.
- 17:00 Сумская область, приграничье — снова взрывы. УМПК.
- 18:40–19:10 Харьков и окрестности — серия взрывов. Налет БПЛА «Молния» в количестве 10+ штук.
- 19:10 первые «Герани» акустически фиксируются в Черниговской и Сумской областях.
- 20:02 Южный Одесской области — взрывы. Х-69.
- 20:08 Запорожская область — взрыв. Х-69.
- 22:20 Сумская область — взрывы. УМПК.
- 23:00 Харьков — взрыв. Герань/Гербера.
- 23:30 Кременчуг Полтавской области — взрыв. Герань/Гербера.
25 января 2024
- 00:10 Березино Харьковской области, Звенигородка Черкасской области — взрывы. «Герани»/«Герберы».
- 00:25 Павлоград Днепропетровской области — взрыв. Герань/Гербера.
- 00:35–00:40 Сумы — 2 взрыва. «Герани»/«Герберы».
- 00:45 Кременчуг Полтавской области снова — взрыв. Герань/Гербера.
- 00:50 Полтава — взрыв. Герань/Гербера.
- 01:15 Канев Черкасской области — взрыв. Герань/Гербера.
- 01:40 окрестности Киева — взрыв. Герань/Гербера.
- 02:10–02:25 Черкассы — серия взрывов. «Герани»/«Герберы».
- 02:25 Сумы — взрыв. Герань/Гербера.
- 03:15 Староконстантинов Хмельницкой области — взрыв. Герань/Гербера.
- 03:35 Черкассы снова — взрыв. Герань/Гербера.
- 03:45–04:10 окрестности Киева — взрывы. «Герани»/«Герберы».
- 04:15–04:45 Сумская область, приграничье — взрывы. 3 удара УМПК.
- 04:45 Староконстантинов Хмельницкой области — 2 взрыва. «Герани»/«Герберы».