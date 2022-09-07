Опубликован топ-10 высокооплачиваемых вакансий для жителей Рязанской области

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений с зарплатой от 100 000 рублей.

Самое высокооплачиваемое предложение списка — должность акушера-гинеколога с зарплатой до 200 тысяч рублей. Требования к специалисту — стаж не менее 5 лет, высшей образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия».

На втором месте рейтинга — вакансия аналитика-маркетолога с зарплатой от 180 тысяч рублей. От специалиста требуется не только опыт работы, но и подтверждённые результаты деятельности.

Третье место занимает место бренд-шефа в сеть азиатских ресторанов.