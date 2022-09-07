Опубликован топ-10 высокооплачиваемых вакансий для жителей Рязанской области

Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений с зарплатой от 100 000 рублей.
Самое высокооплачиваемое предложение списка — должность акушера-гинеколога с зарплатой до 200 тысяч рублей. Требования к специалисту — стаж не менее 5 лет, высшей образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия».
На втором месте рейтинга — вакансия аналитика-маркетолога с зарплатой от 180 тысяч рублей. От специалиста требуется не только опыт работы, но и подтверждённые результаты деятельности.
Третье место занимает место бренд-шефа в сеть азиатских ресторанов.
|№
|Вакансия
|Зарплата
|Задачи
|1
|Врач акушер-гинеколог оперирующий
|до 200 000 руб.
|Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по специальности «Акушерство и гинекология;Самостоятельно проводить или организовывать необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия;Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности;Ведение медицинской документации в установленном порядке;Руководство работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала.
|2
|Аналитик-маркетолог
|от 180 000 руб.
|Анализ эффективности использования рекламных каналов и предоставление рекомендаций по повышению эффективности сайта и рекламных кампаний;Предложение и тестирование гипотез, повышающих качество клиентского опыта;Разработка и актуализация отчетов;Составление ТЗ на доработку систем аналитики, тестирование внедренных изменений;Создание системы мониторинга о сбоях в сборе данных с мобильного приложения, мониторинг стабильности ключевых показателей, выявление аномалий, поиск их причин;Участие в настройке и отслеживании качества проведения А/В тестирования;Реализация end-to-end, сквозной аналитики для маркетинговых активностей компании (Яндекс Метрика, MyTracker, Up metrika, понимание что есть: ClickHouse, Tableau);Выявление точек роста бизнеса через монетизацию, выявление проблемных зон проектов совместно с другими подразделениями компании;Сегментация клиентов, опираясь на проведенный анализ.
|3
|Бренд-шеф в сеть азиатских ресторанов
|от 200 000 руб.
|Знание КОРЕЙСКОЙ, японской, китайской и тайской кухонь;Контроль и организация производственных процессов сети ресторанов;Обучение и развитие шеф-поваров в ресторанах;Контроль закупок и себестоимости;Разработка эффективного меню;Проведение бракеража готовой пищи;Проведение инвентаризации‚ контроль остатков;Постоянный контроль за технологией приготовления пищи, нормами закладки сырья, обучение и развитие персонала.
|4
|Выездной Менеджер-дезинфектор
|от 110 000 руб. до 180 000 руб.
|Выезд на территорию заказчика, проведение осмотра, аргументированное обоснование цены обработки;Проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ.
|5
|Помощница-домработница/Помощник-домработник
|от 100 000 руб. до 150 000 руб.
|Уборка;Стирка;Глажка;Приготовление еды.
|6
|Контролер ОТК
|до 113 000 руб.
|Контроль сварных швов кузова вагона.
|7
|Кладовщик-комплектовщик
|от 113 000 руб.
|Поэкземплярно штрихкодировать товары;Проверять принимаемый товар на соответствие требованиям.
|8
|Шлифовщик
|от 105 000 руб.
|Работа на станках типа 3Д725, 3Л722, 3Л741АФ10
|9
|Ветеринарный врач по воспроизводству
|от 100 000 руб.
|Анализ эффективности производственных процессов на стадиях цикла воспроизводство;Контроль реализации программы воспроизводства стада, включая протоколы синхронизации искусственного осеменения и т. д.;Организация производственных процессов, связанных с воспроизводством;Выполнение производственных планов по воспроизводству стада КРС.
|10
|Начальник лесопункта
|от 100 000 руб.
|Определяет цели и задачи деятельности лесопункта;Организует, планирует и координирует деятельность лесопункта, направленную на получение наибольших производственных результатов при наименьших затратах (материальных, трудовых и пр.);Обеспечивает организацию и проведение работ в соответствии с утвержденными технологическими регламентами, схемами и др.;Организует разработку и внедрение мероприятий по улучшению деятельности лесопункта, выявлению и использованию внутрихозяйственных резервов;Осуществляет контроль за правильным и рациональным использованием материальных, технических и трудовых ресурсов, сокращением удельных расходов;Обеспечивает правильное и своевременное представление отчетности о производственной деятельности лесопункта руководителю организации.