Среда, 7 сентября, 2022
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Опубликован топ-10 высокооплачиваемых вакансий для жителей Рязанской области

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Эксперты hh.ru проанализировали вакансии Рязанской области и подготовили подборку десяти самых дорогих предложений с зарплатой от 100 000 рублей.

Самое высокооплачиваемое предложение списка — должность акушера-гинеколога с зарплатой до 200 тысяч рублей. Требования к специалисту — стаж не менее 5 лет, высшей образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия».

На втором месте рейтинга — вакансия аналитика-маркетолога с зарплатой от 180 тысяч рублей. От специалиста требуется не только опыт работы, но и подтверждённые результаты деятельности.

Третье место занимает место бренд-шефа в сеть азиатских ресторанов.

ВакансияЗарплатаЗадачи
1Врач акушер-гинеколог оперирующийдо 200 000 руб.Оказывает квалифицированную медицинскую помощь по специальности «Акушерство и гинекология;Самостоятельно проводить или организовывать необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и профилактические процедуры и мероприятия;Осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности;Ведение медицинской документации в установленном порядке;Руководство работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала.
2Аналитик-маркетологот 180 000 руб.Анализ эффективности использования рекламных каналов и предоставление рекомендаций по повышению эффективности сайта и рекламных кампаний;Предложение и тестирование гипотез, повышающих качество клиентского опыта;Разработка и актуализация отчетов;Составление ТЗ на доработку систем аналитики, тестирование внедренных изменений;Создание системы мониторинга о сбоях в сборе данных с мобильного приложения, мониторинг стабильности ключевых показателей, выявление аномалий, поиск их причин;Участие в настройке и отслеживании качества проведения А/В тестирования;Реализация end-to-end, сквозной аналитики для маркетинговых активностей компании (Яндекс Метрика, MyTracker, Up metrika, понимание что есть: ClickHouse, Tableau);Выявление точек роста бизнеса через монетизацию, выявление проблемных зон проектов совместно с другими подразделениями компании;Сегментация клиентов, опираясь на проведенный анализ.
3Бренд-шеф в сеть азиатских ресторановот 200 000 руб.Знание КОРЕЙСКОЙ, японской, китайской и тайской кухонь;Контроль и организация производственных процессов сети ресторанов;Обучение и развитие шеф-поваров в ресторанах;Контроль закупок и себестоимости;Разработка эффективного меню;Проведение бракеража готовой пищи;Проведение инвентаризации‚ контроль остатков;Постоянный контроль за технологией приготовления пищи, нормами закладки сырья, обучение и развитие персонала.
4Выездной Менеджер-дезинфекторот 110 000 руб. до 180 000 руб.Выезд на территорию заказчика, проведение осмотра, аргументированное обоснование цены обработки;Проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ.
5Помощница-домработница/Помощник-домработникот 100 000 руб. до 150 000 руб.Уборка;Стирка;Глажка;Приготовление еды.
6Контролер ОТКдо 113 000 руб.Контроль сварных швов кузова вагона.
7Кладовщик-комплектовщикот 113 000 руб.Поэкземплярно штрихкодировать товары;Проверять принимаемый товар на соответствие требованиям.
8Шлифовщикот 105 000 руб.Работа на станках типа 3Д725, 3Л722, 3Л741АФ10
9Ветеринарный врач по воспроизводствуот 100 000 руб.Анализ эффективности производственных процессов на стадиях цикла воспроизводство;Контроль реализации программы воспроизводства стада, включая протоколы синхронизации искусственного осеменения и т. д.;Организация производственных процессов, связанных с воспроизводством;Выполнение производственных планов по воспроизводству стада КРС.
10Начальник лесопунктаот 100 000 руб.Определяет цели и задачи деятельности лесопункта;Организует, планирует и координирует деятельность лесопункта, направленную на получение наибольших производственных результатов при наименьших затратах (материальных, трудовых и пр.);Обеспечивает организацию и проведение работ в соответствии с утвержденными технологическими регламентами, схемами и др.;Организует разработку и внедрение мероприятий по улучшению деятельности лесопункта, выявлению и использованию внутрихозяйственных резервов;Осуществляет контроль за правильным и рациональным использованием материальных, технических и трудовых ресурсов, сокращением удельных расходов;Обеспечивает правильное и своевременное представле­ние отчетности о производственной деятельности лесопункта руководителю организации.
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