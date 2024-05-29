Опубликован список пляжей в Рязанской области, которые готовят к открытию сезона

В Telegram-канале регионального МЧС России опубликовали список 33 пляжей, которые готовят к открытию сезона. Напомним, каждый из них пройдет освидетельствование, здесь будут оборудованы спасательные и медицинские посты, дно водоемов проверят водолазы.

Большинство пляжей откроются уже в эту субботу, 1 июня.

Рязань: «Борки 1», «Борки 2»,«Борки 3», «Ореховое озеро», п. Солотча, «Лысая гора» (откроется 10 июня)

Александро-Невский район, р-н с. Нижний Якимец «Немецкий» (откроется 15 июня)

р.п. Ермишь, пруд Ермишь (откроется 6 июня)

с. Захарово ручей Жрака

р.п. Кадом оз. Белое (откроется 15 июня)

г.Касимове «Затон» р. Ока (откроется 15 июня)

Касимовский р-н р.п Сынтул оз. Сынтул

Клепиковский р-он: д. Лункино, оз. Белое, ДОЛ «Радуга», д. Селезнево оз.Чистое

Кораблинский р-н п. Ибердский

р.п. Милославское

г. Михайлов р. Проня

Пителинский район с. Потапьево р. Пёт

Пронский район г. Новомичуринск водохранилище (откроется 10 июня)

Путятинский МО д. Александровка р. Нетрожь

г. Рыбное р. Вожа

Ряжский МО р. Хупта

Рязанский р-н с. Поляны «Окская жемчужина»

р.п. Сараи, р. Верда (откроется 15 июня)

Сасовский МО с. Устье р. Цна

Скопинский р-н с. Успенское

Спасский район: г. Спасск пляж «Центральный» (откроется 13 июня), с. Ижевское – (откроется 15 июня), с. Кирицы пляж ДТС «Кирицы» (откроется 15 июня), с. Выползово пляж ДОЛ «Звёздный» (откроется 25 июня)

р.п. Старожилово р.Истья – (откроется 17 июня)

Чучковский район с. Ункосово водохранилище (откроется 8 июня)

Шацкий район с. Тарадеи

р.п. Шилово р. Ока «Нерский парк»