Опубликован список открытых пляжей в Рязанской области

- Advertisement -

ГУ МЧС России по региону опубликовало полный список пляжей, где могут отдохнуть рязанцы.

Проверку и освидетельствование спасатели уже прошли 26 рязанских пляжей:

Рязань и Рязанский район

городской пляж, озеро Ореховое, Рязань;

1-й Борковской карьер, Рязань;

2-й Борковской карьер, Рязань;

3-й Борковской карьер, Рязань;

озеро Велье, село Алеканово;

пляж «Окской жемчужины», село Поляны, озеро Жидень;

Михайловский район

пляж на реке Проня в Михайлове;

Скопинский район

пруд на реке Вослебовка, село Успенское, Скопинский район;

пруд на реке Теменка, село Делехово, Скопинский район;

Ряжск

пляж на реке Хупта, Ряжск;

Сапожковский район

пляж на реке Пра, село Кривень, Сапожковский район;

Сараевский район

пляж на реке Верда, рабочий посёлок Сараи;

Чучковский район

водохранилище в селе Ункосово, Чучковский район;

Ухоловский район

пляж реки Лучка, деревня Клинок, Ухоловский район;

Спасск и Спасский район

центральный пляж Спасского затона, город Спасск;

озеро Ижевское, село Ижевское, Спасский район;

пляж «Дачный», город Спасск;

кирицкий пляж, река Кирица, Спасский район;

пляж лагеря «Звёздный», село Выползово, Спасский район;

Касимов и Касимовский район

пляж на реке Ока, город Касимов;

озеро Сынтул, посёлок Сынтул, Касимовский район;

Клепиковский район

озеро Чистое, деревня Селезнёво, Клепиковский район;

пляж лагеря «Радуга», деревня Лункино, Клепиковский район;

Кадомский и Ермишинский районы

пруд Ермишь, рабочий посёлок Ермишь;

река Мокша, рабочий посёлок Кадом;

Сасовский район

река Цна, село Устье, Сасовский район.

Отметим, работа по проверке пляжей в Рязанской области продолжится. Всего на лето планируют открыть 39 пляжей.