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Четверг, 17 июня, 2021
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Опубликован список открытых пляжей в Рязанской области

7info7
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ГУ МЧС России по региону опубликовало полный список пляжей, где могут отдохнуть рязанцы.

Проверку и освидетельствование спасатели уже прошли 26 рязанских пляжей:

Рязань и Рязанский район

  • городской пляж, озеро Ореховое, Рязань;
  • 1-й Борковской карьер, Рязань;
  • 2-й Борковской карьер, Рязань;
  • 3-й Борковской карьер, Рязань;
  • озеро Велье, село Алеканово;
  • пляж «Окской жемчужины», село Поляны, озеро Жидень;

Михайловский район

  • пляж на реке Проня в Михайлове;

Скопинский район

  • пруд на реке Вослебовка, село Успенское, Скопинский район;
  • пруд на реке Теменка, село Делехово, Скопинский район;

Ряжск

  • пляж на реке Хупта, Ряжск;

Сапожковский район

  • пляж на реке Пра, село Кривень, Сапожковский район;

Сараевский район

  • пляж на реке Верда, рабочий посёлок Сараи;

Чучковский район

  • водохранилище в селе Ункосово, Чучковский район;

Ухоловский район

  • пляж реки Лучка, деревня Клинок, Ухоловский район;

Спасск и Спасский район

  • центральный пляж Спасского затона, город Спасск;
  • озеро Ижевское, село Ижевское, Спасский район;
  • пляж «Дачный», город Спасск;
  • кирицкий пляж, река Кирица, Спасский район;
  • пляж лагеря «Звёздный», село Выползово, Спасский район;

Касимов и Касимовский район

  • пляж на реке Ока, город Касимов;
  • озеро Сынтул, посёлок Сынтул, Касимовский район;

Клепиковский район

  • озеро Чистое, деревня Селезнёво, Клепиковский район;
  • пляж лагеря «Радуга», деревня Лункино, Клепиковский район;

Кадомский и Ермишинский районы

  • пруд Ермишь, рабочий посёлок Ермишь;
  • река Мокша, рабочий посёлок Кадом;

Сасовский район

  • река Цна, село Устье, Сасовский район.

Отметим, работа по проверке пляжей в Рязанской области продолжится. Всего на лето планируют открыть 39 пляжей.

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