Опубликован список открытых пляжей в Рязанской области

ГУ МЧС России по региону опубликовало полный список пляжей, где могут отдохнуть рязанцы.
Проверку и освидетельствование спасатели уже прошли 26 рязанских пляжей:
Рязань и Рязанский район
- городской пляж, озеро Ореховое, Рязань;
- 1-й Борковской карьер, Рязань;
- 2-й Борковской карьер, Рязань;
- 3-й Борковской карьер, Рязань;
- озеро Велье, село Алеканово;
- пляж «Окской жемчужины», село Поляны, озеро Жидень;
Михайловский район
- пляж на реке Проня в Михайлове;
Скопинский район
- пруд на реке Вослебовка, село Успенское, Скопинский район;
- пруд на реке Теменка, село Делехово, Скопинский район;
Ряжск
- пляж на реке Хупта, Ряжск;
Сапожковский район
- пляж на реке Пра, село Кривень, Сапожковский район;
Сараевский район
- пляж на реке Верда, рабочий посёлок Сараи;
Чучковский район
- водохранилище в селе Ункосово, Чучковский район;
Ухоловский район
- пляж реки Лучка, деревня Клинок, Ухоловский район;
Спасск и Спасский район
- центральный пляж Спасского затона, город Спасск;
- озеро Ижевское, село Ижевское, Спасский район;
- пляж «Дачный», город Спасск;
- кирицкий пляж, река Кирица, Спасский район;
- пляж лагеря «Звёздный», село Выползово, Спасский район;
Касимов и Касимовский район
- пляж на реке Ока, город Касимов;
- озеро Сынтул, посёлок Сынтул, Касимовский район;
Клепиковский район
- озеро Чистое, деревня Селезнёво, Клепиковский район;
- пляж лагеря «Радуга», деревня Лункино, Клепиковский район;
Кадомский и Ермишинский районы
- пруд Ермишь, рабочий посёлок Ермишь;
- река Мокша, рабочий посёлок Кадом;
Сасовский район
- река Цна, село Устье, Сасовский район.
Отметим, работа по проверке пляжей в Рязанской области продолжится. Всего на лето планируют открыть 39 пляжей.