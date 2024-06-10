Понедельник, 10 июня, 2024

Опубликован рейтинг размеров членов мужчин из разных стран мира

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Ученые опубликовали новое исследование о размерах половых членов мужчин по всему миру, в котором лидирующие позиции заняли представители стран Африки. Об этом, ссылаясь на World Population Review, пишет «Московский комсомолец».

Согласно данным, полученным в ходе опросов, средняя длина пениса в мире составляет от 12,9 до 13,9 сантиметра. В Великобритании этот показатель составляет 14,3 сантиметра, в Швейцарии — 14,25 сантиметра. Россияне с размером 14,1 сантиметра находятся в середине списка.

Первое место заняли мужчины из Судана со средним размером 17,95 сантиметра. Близки к ним по размеру мужчины из Конго, отставая всего на три миллиметра.

Среди европейцев лидируют мужчины из Нидерландов (15,6 см), Польши (15,41 см) и Швеции (15,36 см). Наименьшие показатели зафиксированы у мужчин из Таиланда (9,43 см) и Северной Кореи (9,6 см).

Ученые отметили, что данные не являются абсолютно точными, так как масштабы исследований варьируются в зависимости от страны, а метод опроса менее надежен, чем реальные измерения.

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