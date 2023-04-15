spot_img
Суббота, 15 апреля, 2023
powder

Опубликован момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

На главнуюНовости мира

В распоряжении Лайфа оказался момент смертельной аварии, которую устроил сын бывшего депутата Алтайского края Николая Бушкова 21-летний Александр Бушков.

Водитель Geely Tugella пролетел на красный свет и на огромной скорости и сбил 44-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате пострадавшую подбросило вверх, после чего она упала на дорогу и скончалась на месте. Виновник ДТП поспешил скрыться с места трагедии.

По словам очевидцев, молодой человек был пьян. Он позже утверждал, что выпил уже после происшествия.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации