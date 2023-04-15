Опубликован момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

В распоряжении Лайфа оказался момент смертельной аварии, которую устроил сын бывшего депутата Алтайского края Николая Бушкова 21-летний Александр Бушков.

Водитель Geely Tugella пролетел на красный свет и на огромной скорости и сбил 44-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате пострадавшую подбросило вверх, после чего она упала на дорогу и скончалась на месте. Виновник ДТП поспешил скрыться с места трагедии.

По словам очевидцев, молодой человек был пьян. Он позже утверждал, что выпил уже после происшествия.