Опубликован график отключений горячей воды с 17 апреля в Рязани

Управление энергетики и ЖКХ публикует график отключений горячего водоснабжения в Рязани с понедельника, 17 апреля.
С 17 по 21 апреля не будет ГВС по адресам:
ул. Высоковольтная, д. 37 к.1, д. 37 к.2, д. 37 к.3, д. 37 к.4;
ул. Вознесенская, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15;
ул. Грибоедова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 16б;
ул. проезд Грибоедова, д. 5;
ул. Есенина, д. 36, д. 38;
ул. Дзержинского, д. 59 к.2, д. 59 к.3;
ул. Ленинского Комсомола, д. 17, д. 17 к.1, д. 19;
ул. Подгорная, д. 5, д. 15, д. 15б.
Отключения плановые и связаны с профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.
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