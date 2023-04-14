Опубликован график отключений горячей воды с 17 апреля в Рязани

Управление энергетики и ЖКХ публикует график отключений горячего водоснабжения в Рязани с понедельника, 17 апреля.

С 17 по 21 апреля не будет ГВС по адресам:

ул. Высоковольтная, д. 37 к.1, д. 37 к.2, д. 37 к.3, д. 37 к.4;

ул. Вознесенская, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15;

ул. Грибоедова, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 16б;

ул. проезд Грибоедова, д. 5;

ул. Есенина, д. 36, д. 38;

ул. Дзержинского, д. 59 к.2, д. 59 к.3;

ул. Ленинского Комсомола, д. 17, д. 17 к.1, д. 19;

ул. Подгорная, д. 5, д. 15, д. 15б.

Отключения плановые и связаны с профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.