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«Оптический дом» продолжает участие в проекте «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области»

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Алексей Самохин

23 октября сотрудники Регионального центра компетенций провели обучение сотрудников компании «Оптический дом» по основам бережливого производства. Тренеры РЦК рассказали о концепции бережливого производства, которая основана на представлении бизнеса как потока создания ценности для потребителя, гибкости, выявлении и сокращении потерь, постоянном улучшении на всех уровнях организации, а также вовлечении и развитии персонала. Главная цель таких улучшений — повышение удовлетворенности потребителей, партнеров, сотрудников.

Обучение основам бережливого производства прошло в виде практического тренинга, который представляет собой производство по сборке штепсельных вилок. Простая игра демонстрирует, как, применив «бережливые» инструменты, можно существенно сократить время производственного цикла и повысить результативность.

«Оптический дом» — сеть салонов в Рязани, в которых на профессиональном уровне проводится диагностика нарушений зрения, подбор средств для коррекции, продажа контактных линз, разных видов очков, сопутствующих товаров. Реализация проекта по производительности труда позволит предприятию сократить потери и повысить скорость и качество оказываемых услуг по изготовлению очков.

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